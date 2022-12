Magdalena Boczarska miałaby zagrać Edytę Górniak? "To komplement"

Magdalena Boczarska ma w swoim dorobku kilka filmów, w których odgrywała autentyczne postaci historyczne. Niedawno padła sugestia, że aktorka powinna zagrać główną rolę w biograficznym filmie o Beacie Tyszkiewicz. Edyta Górniak też chciałaby, żeby to właśnie Boczarska sportretowała ją na ekranie. - To jest bardzo miłe - wyznała aktorka w rozmowie z WP. Choć nie wiadomo, czy takie filmy w ogóle powstaną, to traktuje takie głosy jak komplementy i dowód na to, że jest ceniona.