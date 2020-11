Mahershala Ali odmówił zagrania sceny seksu w filmie Finchera

Mahershalla Ali, dwukrotny laureat Oscara za role w filmach "Moonlinght" (2016) i "Green Book" (2018), w 2008 r. zagrał w filmie Davida Finchera "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" z 2008 r. Postawił jednak warunek. Reżyser musiał wyciąć scenę seksu, którą Ali miał zagrać z Taraji P. Henson. A to dlatego, że było to wbrew religii aktora.

Mahershalla Ali opowiedział tę historię w podcaście "Mind Power Mixtape": - Mój stary agent zadzwonił i powiedział mi: "Mahershala, masz tę rolę". A ja do niego: "Jest tylko jedna sprawa… Jest tam scena seksu, w której się całują… Jeśli jest tam scena seksu, nie mogę tego zagrać".

- Taraji i ja zaczynamy się całować i wypadamy z kadru… Nie było jasne, czy Fincherowi zależało na jakimś ocieraniu… ale wątpię. Ale dla mnie wtedy, to było "Ok, mogę pójść jedynie tak daleko", bo chciałem zachować przestrzeń do uszanowania mojej religii.