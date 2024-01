Napluła dziennikarzowi w twarz. Usłyszała wyrok

Podczas rozprawy sądowej przeciwko niej artystka nie zaprzeczyła, że ​​napluła Plenelowi w twarz i stwierdziła, że ​​choć nie wini "Mediapart" za śledztwo, to uznaje ich za odpowiedzialnych za "to, co [jej] zrobili". Powiedziała, że ​​poczuła się "moralnie zgwałcona" przez to, że gazeta opublikowała jej zeznania na temat burzliwych relacji z Bessonem w czasie, gdy prowadzono dochodzenie w jego sprawie. – Nie przepraszam i nie żałuję… Żaden gest nie byłby w stanie zrekompensować tego, czego doświadczyłam – cytuje jej zeznania "Variety".