Pogrzebano jego karierę. A Johnny Depp powrócił… jako król

"Kochanica króla Jeanne Du Barry" to rodzaj filmu, który cieszy się wyjątkowo bogatym kontekstem Bo nie można przejść obojętnie wobec faktu, że osławiony Johnny Depp wcielił się w nim w króla Ludwika XV. Każdy, kto śledził w ostatnich latach nawet pobieżnie informacje ze świata show-biznesu, wie doskonale, co działo się z karierą niegdyś jednego z bogów Hollywood. Po oskarżeniach byłej żony Amber Heard o przemoc domową Depp dość szybko stał się persona non grata w fabryce snów. Wyrzucono go z trzeciej części serii "Fantastycznych zwierząt", czyli popularnego spin-offu "Harry’ego Pottera". Nie zatrudniono także do nowej części "Piratów z Karaibów".