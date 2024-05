Mamy się czym chwalić. Polki w prestiżowym rankingu

Zestawienie 40 najciekawszych twórczyń przygotował The Hollywood Reporter. To swego rodzaju odpowiedź na niezbyt optymistyczne prognozy międzynarodowego zespołu badaczy, który poddał analizie niemiecki, brytyjski i kanadyjski rynek filmowy. Wynika z nich, że prawdziwe parytety na najważniejszych stanowiskach w pionach produkcyjnych zostaną osiągnięte we wspomnianych krajach dopiero (odpowiednio) w 2041, 2085 i... 2215 r.