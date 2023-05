Hollywoodzki Film Pawlikowskiego może nie powstać. Phoenix i Mara opuścili plan zdjęciowy

Na dniach miały ruszyć zdjęcia najnowszej produkcji, którą Pawlikowski nie tylko reżyseruje, ale i stworzy do niej scenariusz. Thriller "The Island" to historia na kanwie prawdziwych wydarzeń, osadzona w latach 30. ubiegłego wieku. Opowiada o amerykańskiej parze, która postanowiła odciąć się od cywilizacji i zamieszkać na wyspie. Ich spokój burzy ekscentryczna arystokratka i jej plan na zagospodarowanie tego obszaru.