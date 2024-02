Nad rodziną ciążyła klątwa. Umierali jeden po drugim

Na ekranie oglądamy bowiem Zaca Efrona ("Podły, okrutny, zły"), Harrisa Dickinsona ("W trójkącie", "Gdzie śpiewają raki"), Jeremy'ego Allena White'a (serial "The Bear"), Lily James ("Mamma Mia! Here We Go Again", serial "Pam i Tommy") czy Maurę Tierney (serial "Romans"). Na sceny zbiorowe z udziałem aktorów młodego pokolenia patrzy się z przyjemnością, a w ich trudne więzi, przepełnione zarówno miłością, jak i naznaczone głębokimi bliznami rywalizacji i żalu, można szczerze uwierzyć. W pamięci zapadają zwłaszcza rozmowa Kevina i Davida na podłodze kabiny w toalecie czy ostatni beztroski wspólny taniec czterech braci.