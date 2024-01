Nie do wiary, że gwiazdor tak teraz wygląda. Trudno go rozpoznać

Niestety, w kwietniu 2022 r. Carrey ogłosił zakończenie swojej niemal 40-letniej przygody z aktorstwem. Co prawda zostawił sobie furtkę w postaci "napisanego złotym atramentem scenariusza", który będzie na tyle znakomity, że przekona go do ponownego wejścia na plan filmowy. Pod koniec 2023 r. pojawiły się nawet plotki, że takowe kryteria spełni sequel "Grincha: Świąt nie będzie". Znany z niechęci do kontynuacji, które obecnie stały się branżową plagą, gwiazdor szybko zdementował te doniesienia.