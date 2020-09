"Mank" Davida Finchera na pierwszych zdjęciach. Ten film miał powstać już 20 lat temu

Netflix udostępnił pierwsze kadry z najnowszego filmu w reżyserii Davida Finchera, autora takich hitów jak "Fight Club", "Siedem", "Zodiac" czy "The Social Network". Filmowiec dwukrotnie nominowany do Oscara tym razem przeniesie nas do Hollywood lat 30. i, jak wynika z krótkiego opisu "Mank", oceni ten świat oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza.