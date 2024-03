Mateusz Damięcki apeluje do fanów. Zdradził, na kogo zagłosuje

- Po drugie zachęcam, żeby głosować na kobiety. Ja tym razem zagłosuję na kobiety. Dlaczego? To proste! Mógłbym powiedzieć, że dlatego, iż mimo że kobiety stanowią ponad 50 proc. populacji, nadal są niedoreprezentowane w organach samorządów terytorialnych w Polsce, w związku z powyższym powstaje pewna luka informacyjna wynikająca z tego, że mężczyźni nie do końca mają wiedzę i doświadczenie, żeby zdecydować o tym, co dla kobiet jest najważniejsze, nie do końca wiedzą, jakie są ich potrzeby - wyjaśnił.