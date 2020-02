"Matrix 4": Pokazano zdjęcia z planu. Pierwsze ujęcia z Keanu Reevesem

"Matrix 4" został już oficjalnie potwierdzony. Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia z planu filmowego, na których możemy zauważyć Keanu Reevesa.

Coraz częściej pojawiają się kolejne informacje dotyczące czwartej odsłony "Matrixa". Tym razem pojawiło się coś, co może jeszcze bardziej wzmocnić apetyt fanów kultowej serii. Do sieci trafiły zdjęcia z planu filmowego, na których możemy zobaczyć Keanu Reevesa, powracającego do roli Neo.