Matthew Lewis jest sfrustrowany. Ciąży na nim klątwa Harry’ego Pottera

Gwiazdor "Harry'ego Potter" był ostatni gościem w podcaście "Inside Of You" Michaela Rosenbauma, podczas którego zdradził, że jest "sfrustrowany" z powodu niekończących się porównań do odgrywanego przez niego bohatera. - Nadal zdarza mi się być sfrustrowanym, kiedy ludzie na ulicy krzyczą: "Patrz, to on!". Co chwilę widzę nagłówki w mediach jak np. "Już nie jest Neville'em Longbottomem", a nie jestem nim już od 10 lat - wyznał aktor.