Koroner użył jednego słowa. Zaskakujący komunikat po sekcji zwłok gwiazdora "Przyjaciół"

Alkohol i substancje psychoaktywne towarzyszyły mu w zasadzie w jego całym dorosłym życiu, także wtedy, kiedy występował w serialu, który wyniósł go na szczyt popularności. Rok temu, gdy ukazała się jego autobiografia, świętował 18 miesięcy życia w trzeźwości i marzył o założeniu rodziny. Perry ostatni raz pojawił się na ekranie w 2017 r. w serialach "Dziwna para", "Sprawa idealna" i "The Kennedys After Camelot".