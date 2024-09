Miała 23 lata, gdy dostała pierwsze pieniądze za nagrodę. Cielecka zdradza, na co je wydała

Oprócz wyjścia na scenę i statuetki nagrodą były pieniądze. Debiutantka nie miała o tym pojęcia. Po gali bawiła się w najlepsze. - Po ceremonii był bankiet w hotelu Gdynia. Przyjechał do mnie mój ówczesny partner, szczęśliwi tańczyliśmy na parkiecie, kiedy o późnej godzinie, być może nawet już porannej, rzuciła się na mnie rozwścieczona kobieta: "Pani jest Cielecka?!". "Tak". "Dlaczego pani nie przyszła do kasy po pieniądze?!" "Jakie pieniądze?" "No, nagrodę odebrać!". Była to pani księgowa, która czekała na mnie od kilku godzin - wspomina gwiazda.