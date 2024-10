Milion widzów w kinach. Powraca ulubiona polska komedia ostatnich lat

Zrealizowany w 2021 roku komediodramat "Teściowie" był błyskotliwą opowieścią o konfrontacji dwóch światów. Ślub młodych ludzi sprawił, że doszło do starcia dobrze sytuowanych przedstawicieli klasy średniej plus: Małgorzaty (Maja Ostaszewska) oraz Andrzeja (Marcin Dorociński) z osobami niezamożnymi, może bez gustu, ale świadomych swojej godności - Wandy (Iza Kuna) oraz Tadeusza (Adam Woronowicz). Film w kinach stał się przebojem (obejrzało go 440 tys. widzów), ale markę wyrobił sobie chyba dopiero w streamingu, co przełożyło się na większą widownię drugiej części (630 tys. sprzedanych biletów).