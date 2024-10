Nie ma na nie mocnych. Widzowie w Polsce oglądają na potęgę

Tymczasem na platformie Netfliksa 28 października pojawiła się "Zakonnica 2". Miłośnicy horrorów dobrze wiedzą, że film ten zalicza się do uniwersum "Obecności". W jego skład wchodzi już osiem kinowych produkcji. Gwiazdami całego cyklu są Patrick Wilson i Vera Farmiga, którzy pojawiają się niemal we wszystkich filmach serii. Natomiast gwiazdą "Zakonnicy" jest Taissa Farmiga, młodsza o 21 lat siostra Very.