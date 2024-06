"Mój dziadek przeżył Holocaust". Reżyserka "Tatuażysty z Auschwitz" staje w obronie serialu

- Jest taka scena, w której Lalemu, który opowiada o sytuacji z latryny, ukazuje się przed oczami strażnik obozu i mówi: "Starcze, czy na pewno dobrze to zapamiętałeś?". To się powtarza kilka razy. Można też zauważyć, że niektóre historie Lali opowiada Heather w kilku wersjach. Taka jest natura pamięci naznaczonej traumą. Co jest tragedią samą w sobie. Trzeba pamiętać, że Lali był starszym człowiekiem, opowiadał o wydarzeniach sprzed 60 lat. Był na tyle dzielny, że opowiedział Heather wszystko, co tylko pamiętał. Nawet te historie, których najbardziej się wstydził - zaznacza dobitnie reżyserka.