Polka u boku legendy kina. Tak kręcili "Tatuażystę z Auschwitz"

Polką zachwyca się także Melanie Lynskey, która w "Tatuażyście..." wciela się w Heather Morris, pisarkę, która odkrywa historię Lalego. - Kocham patrzeć na Melanie. Mogłabym to robić godzinami, bo jest tak niesamowicie zaangażowana i na planie czuć tę wyjątkową intensywność. Nawet jeśli Melanie nic konkretnego nie gra, a np. tylko słucha innych postaci na planie, jest w tym coś niesamowicie interesującego i przyciągającego do niej - mówi o aktorce "The Last of Us".