Most w Pilchowicach chciał wysadzać Tom Cruise. Dziś stoi tam wielka woda

Przypomnijmy, że o moście mówiło się dużo w 2020 r., gdy gruchnęła wiadomość, że możliwe jest nakręcenie w Polsce kilku scen do siódmej części "Mission Impossible" z Tomem Cruise'em. - Relikt postindustrialny. Stoi zrujnowany, nieużywany, nikt nie cieszy tym oka. To nie ma wartości ani artystycznej, ani naukowej, ani społecznej. A dla nas ważne jest to, żeby to była żywa linia kolejowa. Ona ma niesamowite walory turystyczne i promocyjne. Póki co jest zamknięta. Nam zależy na tym, żeby tę linię rewitalizować, a przy okazji promować Polskę. Realizacja filmu w tym miejscu to impuls rozwojowy dla całego regionu. To jest świetny pomysł, żeby takie produkcje tam realizować. Więc my chcielibyśmy, żeby ten most zagrał w tym filmie - komentował w rozmowie z WP wiceminister kultury Paweł Lewandowski.