Może być hit. Nowy erotyczny thriller na podstawie bestsellerowej powieści

Przypomnijmy, że "Na samą myśl o Tobie" został oparty na debiutanckiej powieści Robinne Lee "The Idea Of You". Jej bohaterką jest Solène Marchand, 40-letnia matka i właścicielka prestiżowej galerii sztuki w Los Angeles, która zakochuje się w znacznie młodszej gwieździe brytyjskiego popu, wokaliście najgorętszego boysbandu na świecie. Jakby tego było mało, 24-latek jest idolem jej kilkunastoletniej córki.