Musk wzbudza duże kontrowersje. Nakręcą jego biografię

Tego typu wątków związanych z Muskiem jest o wiele więcej. Nic więc dziwnego, że jak wynika z raportu "Variety", studio A24 ostro walczyło o to, by zdobyć prawa do filmu o miliarderze. Jego reżyserem ma zostać Darren Aronofsky, którego widzowie mogą kojarzyć z "Wieloryba", "Requiem dla snu" czy "Mother!".