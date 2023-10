"Zabójca". Netflix ma dobrą passę. Ten thriller może was solidnie zaskoczyć

"Zabójca" w swoim ogólnym klimacie przypomina trochę wystylizowane i abstrakcyjne thrillery jak "The Limits of Control" Jima Jarmuscha, "Amerykanina" Antona Corbijna czy rewelacyjnego "Samuraja" Jean-Pierre Melville'a. To kino, które ładnie pogrywa sobie z konwencją, w której jest przecież mocno zanurzone. I momentami ta opowieść bywa naprawdę zabawna, co tylko potwierdza, że - wbrew temu co się myśli - Fincher umie przemycić do swojej twórczości trochę czarnego humoru.