Myślała, że to tylko stres. Gwiazdę "Gwiezdnych wojen" wreszcie zaniepokoiły objawy

Niepokojące objawy

Objawy, które zaniepokoiły Ridley, to między innymi przyspieszone tętno, utrata wagi oraz zmęczenie. Jak opowiadała, lekarz opisał jej stan jako "zmęczenie, ale dziwne". Diagnoza skłoniła Ridley do wprowadzenia zmian w diecie, w tym przejścia na produkty bezglutenowe, co, jak zauważa, pozytywnie wpłynęło na jej samopoczucie. Aktorka podkreśla również, jak ważne jest słuchanie własnego ciała i zdrowotna samoświadomość, szczególnie w kontekście statystyk wskazujących na problem z niediagnozowaniem u kobiet.