"Dziewczyna i morze". Jeden z największych producentów Hollywood dwa razy usłyszał "nie", ale dopiął swego

Sam nie wiem. Po prostu robię filmy, które sam chciałbym obejrzeć w kinie. Nie wiem, co lubisz, nie wiem nawet, co lubią widzowie. Ale wiem, co podoba się mi. Pewnego dnia to się może zmieni i będziesz robić wywiad z kimś innym, bo ludziom przestanie się podobać to, co mi. Na szczęście mieliśmy farta i ludzie kupowali bilety na wiele rzeczy, które robiliśmy.