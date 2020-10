Na "Kolejnym filmie o Boracie" zarobiła grosze. "Oszukali mnie"

Jeanise Jones zagrała w filmie opiekunkę Tutar, rzekomo 15-letniej córki Borata. Kobieta nie miała pojęcia, że ma do czynienia ze znanym komikiem i skandalistą Sashą Baronem Cohenem. A nastolatka, której szczerze współczuła, to w rzeczywistości bułgarska aktorka Maria Bakalova.

- Powiedzieli mi, że to film dokumentalny dla tej młodej damy, aby zrozumiała, że ma swoje prawa i może robić wszystko, co może robić mężczyzna – mówiła Jones w rozmowie z "New York Post". - Myślałam, że to prawda, więc później czułam się zdradzona.