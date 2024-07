Na ten serial gigant wyda miliony. Ale jakim cudem?

"Rozdzielenie" o czym jest serial Apple Tv+?

Jest to thriller sci-fiction przyglądający się niezwykle ciekawemu konceptowi: a gdybyśmy tak rozciągnęli ideę oddzielenia życia prywatnego i pracy do ekstremum? W momencie, w którym wchodzimy do firmy, zapomnimy, kim jesteśmy poza nią. Gdy wyjdziemy do domu, nie będziemy mieć pojęcia, co robiliśmy w pracy. W serialu jest to możliwe przez chirurgiczne rozdzielenie pamięci człowieka na wewnątrz i na zewnątrz.