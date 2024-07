Nareszcie! Już jest zwiastun drugiego sezonu serialu "Rozdzielenie". Znamy datę premiery

"Rozdzielenie" to wysublimowana, dramatyczna wersja "Black mirror". Serial otrzymał trzy nominacje do Złotego Globu i aż 12 nominacji do nagród Emmy, niestety nie miał szans w tej samej kategorii, w której znalazła się "Sukcesja" (co by tłumaczyło nazywanie "The Bear" serialem komediowym, dzięki czemu uniknęło stawania w szranki z serialem HBO nie do pokonania). Producentem wykonawczym jest Ben Stiller. Obok Scotta występują Patricia Arquette, John Turturro czy Zach Cherry. Jak wynika ze zwiastunu, w drugim sezonie zobaczymy także gwiazdę "Gry o tron" i "Wednesday": Gwendoline Christie.