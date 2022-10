Na twoim miejscu" – komedia o małżeństwie, które chciało zmiany, a nie ZAMIANY! w kinach od 6 stycznia 2023 roku. Zobacz teaser

Twórcy

– "Na twoim miejscu" to fantazja o tym, żeby wyjść ze swego ciała. Móc spojrzeć na siebie i swoje życie z boku. To film empatyczny. Chcieliśmy o relacji bohaterów opowiedzieć w sposób dowcipny i wesoły, ale ważne było dla mnie zawarcie również elementów bolesnych, trudnych do przepracowania i dających do myślenia. Praca nad tymi różnymi tonami, ciągłe wyważanie proporcji między śmiechem, a łzą – to był proces niezwykle ciekawy i inspirujący – mówi reżyser filmu Antonio Galdámez, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny.