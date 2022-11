"Na Twoim miejscu" – komedia o nieoczekiwanej zamianie miejsc w kinach od 6 stycznia! Zobacz zwiastun

– Domeną reżysera jest praca z aktorem. To oczywiście ogromna przyjemność, ale również wyzwanie. Opowiedzieliśmy o relacji bohaterów w sposób dowcipny i wesoły, jednak ważne było dla mnie zawarcie także cieni, rzeczy trudnych do przepracowania i dających do myślenia. Praca nad różnymi tonami, ciągłe wyważanie proporcji między śmiechem a łzami – to był proces niezwykle ciekawy i inspirujący.