Nadchodzi "Gąska". Nowy serial twórców "1670" z Kotem, Sochą i Chabiorem

Twórcy główną rolę kobiecą powierzyli Aleksandrze Grabowskiej, o której jest w ostatnim czasie głośno. "Odnalezienie się w roli Leny trochę mi zajęło. Musiałam wyważyć jej zaczepną, zewnętrzną postawę z wrażliwym wnętrzem. To nie jest postać, do której widzowie od razu zapałają sympatią. Ja jednak szybko ją polubiłam, przede wszystkim za bezkompromisowość w obronie swoich ideałów i nonkonformizm. Uwielbiam upór Leny i niezgodę na niesprawiedliwość. Odkrywanie jej drugiej strony– niepewności i zagubienia – było dla mnie nieustanną przygodą. To te cechy, które wszyscy często próbujemy ukryć. Starałam się zrozumieć, co sprawia, że Lena kryje się za ironią, cynizmem i zaciętością. Muszę też przyznać, że uwielbiam jej stylówki" - wyznała młoda gwiazda.