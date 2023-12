Najbliżsi pożegnali Lee Sun-kyuna. Żona nie mogła zapanować nad emocjami

W październiku br. jego reputacja runęła w gruzach. Jak informowało BBC, Sun-kyun został przyłapany w barze z dziewczyną do towarzystwa. Oboje palili marihuanę i zażywali ketaminę. To wszystko w kraju, który prowadzi bezpardonową wojnę z narkotykami, a do 2015 r. za cudzołóstwo groziło tam więzienie. Aktor zaprzeczył, jakoby odurzał się świadomie i natychmiast pokajał się przed całym narodem, ale i tak z miejsca stracił kontrakty reklamowe oraz jeden filmowy.