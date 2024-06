Najdroższy film świata. Zapowiada się epicka katastrofa

"Nowy wspaniały świat" miał wchodzić do kin w... lipcu 2024 r. Tak się jednak nie stanie. Prace nad nową produkcją Marvela zakończono w czerwcu ubiegłego roku. Film pokazano wybranej grupie widzów i szybko włodarze studia doszli do wniosku, że czeka ich katastrofa. Jak podaje "World of Reel", w Marvelu zapanował popłoch. Film trzeba było poprawiać. Zabrał się za to Matthew Orton, który dopisał nowe sceny. Mowa o trzech dużych sekwencjach i nawet o kilku nowych postaciach dopisanych do scenariusza. Zdaniem ekspertów, to przepis na epicką katastrofę.