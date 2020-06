10 najśmieszniejszych komedii ostatnich 10 lat. Nie oglądaj wszystkich na raz!

Problem w tym, że wiele produkcji przemyka przez nie albo niezauważone, albo w ogóle są niedostępne w tym czy innym kraju. Z tego też względu, by w pełni cieszyć się danym filmem, warto nabyć go jednak na płycie DVD czy Blu-Ray, by móc wracać do niego bez względu na wygasające umowy licencyjne. A które komedie warto mieć w swojej domowej filmotece? Przygotowaliśmy dla was ranking najlepszych z najlepszych wyprodukowanych na przestrzeni ostatniej dekady.