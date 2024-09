Najpierw zmarła córka, potem mama. Historia aktorek wstrząsnęła światem

Pomimo rodzinnych tragedii, Lourd znajduje pocieszenie w sztuce, co sprawia, że jej najnowsze dzieło jest nie tylko hołdem dla jej sławnych przodków, ale także osobistym sposobem na przepracowanie żałoby. Według informacji podanych przez Deadline, film "The Last Showgirl" stanowi wyjątkową mieszankę osobistych doświadczeń Lourd z barwnym światem show-biznesu, co czyni go dość wyczekiwaną produkcją.