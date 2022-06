Będziecie przerażeni. "Czarny telefon" przyciąga swoją upiornością

"Czarny telefon" z Ethanem Hawkiem to horror, który od 24 czerwca można oglądać w polskich kinach. Historia nastolatka porwanego przez psychopatę jest całkiem klimatyczna i momentami dość niepokojąca. To przykład kina, które nie potrzebuje dużego budżetu, by zrobić niezłe wrażenie na dużym ekranie.