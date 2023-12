"Napoleon" Ridley'a Scotta przyprawia historyków o ból głowy. To istne science fiction

- Napoleon umiera, a potem, 10 lat później, ktoś pisze książkę. Potem ktoś na podstawie tej książki pisze kolejną i tak po 400 latach w tych kolejnych książkach jest sporo zmyślonych rzeczy. Mam problem z historykami. Pytam ich: "Przepraszam, ale byliście tam? Nie? No to zamknąć mordy" - stwierdził w rozmowie z "The Times".