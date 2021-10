Narkotyki to był najmniejszy z jej problemów. Życie Brittany Murphy było koszmarem

Można by tak przytaczać jeszcze inne domysły, ale do tej pory jedyne co mieliśmy, to sporo pytań, a mało odpowiedzi. Tak się składa, że udostępniony 14 października dokument HBO Max "What Happened, Brittany Murphy?" rzuca nowe światło na życie niegdysiejszej gwiazdy kina. Ujawnia przy tym sporo przerażających faktów, o których wcześniej właściwie nie mieliśmy pojęcia. W niektóre z nich aż trudno uwierzyć.