Netflix przechwytuje kinowe produkcje. W grę wchodzą dziesiątki milionów dolarów.

Pierwszym z nich jest dramat wojenny "Operation Mincemeat". Netflix za prawa do pokazywania tego filmu na swojej platformie w Ameryce Północnej i Łacińskiej zapłacił 15 mln dol. Historia dwóch oficerów brytyjskiego kontrwywiadu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z II wojny światowej. Za kamerą stanął John Madden, twórca takich filmów, jak "Zakochany Szekspir" (nominacja do Oscara), "Dług" czy dwie części "Hotelu Marigold". W głównych rolach wystąpili Colin Firth, który jest jednym z najbardziej popularnych brytyjskich aktorów w Stanach oraz Matthew Macfayden.

Kolejną produkcją zakupioną przez Netfliksa stał się sensacyjny obraz "The Ice Road". Za prawa do pokazywania tego tytułu w samych tylko Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie największa internetowa telewizja zapłaciła 18 mln dol. Gwiazdą filmu jest Liam Neeson, który na platformach streamingowych gwarantuje sukces i bardzo wysoką oglądalność. Nie dziwi więc, że kwota w umowie sprzedaży praw do ”The Ice Road” była rekordowa dla targów European Film Market. Była…