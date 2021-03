Jest najbardziej zapracowanym aktorem w pandemii. Jego najnowszy film pobił rekord.

Liam Neeson. Blisko siedemdziesięcioletnia gwiazda kina akcji na brak pracy w czasie pandemii nie może narzekać. W ciągu ostatnich miesięcy aktor wystąpił w trzech filmach. Najnowszy został zakupiony przez Netflix za rekordową kwotę 18 mln dol.

Targi European Film Market to jedno z najważniejszych wydarzeń w przemyśle filmowym. W minionych latach były wypełnione spotkaniami producentów z dystrybutorami, inwestorów z twórcami, przedstawicieli branży filmowej z zagranicznymi partnerami, agentów sprzedaży z dyrektorami festiwali itd. W tym roku targi zostały przeprowadzone w trybie online. Co oczywiście wcale nie przeszkodziło w zawieraniu umów.

Pośród nowości filmowych największym zainteresowaniem cieszyła się licytacja filmu "The Ice Road". Chętnych do zakupienia prawa do dystrybucji (kinowej lub telewizyjnej) sensacyjnej produkcji z Liamem Neesonem było wielu, ale wygrał ten najbogatszy -Netflix. Panuje opinia, że oferty tego potentata pośród internetowych telewizji nie sposób jest przebić. Można jedynie podbić mu cenę zakupu.

The Marksman Trailer #1 (2021) \| Movieclips Trailers

W przypadku "The Ice Road" konkurenci Netfliksa mocno musieli się targować, bo kwota, która widnieje w umowie sprzedaży praw do dystrybucji, jest rekordowa dla targów European Film Market. Netflix zapłacił za nie 18 mln dol. A są to tylko prawa do pokazywania filmu na platformie w Stanach Zjednoczonych.

Dodajmy, że dwa poprzednie filmy z Liamem Neesonem trafiły do kin i, jak na obecne warunki, sprzedały się całkiem nieźle. "Uczciwy złodziej" z października ubiegłego roku zarobił na całym świecie trochę ponad 30 mln dol. Natomiast tegoroczna produkcja "The Marksman" zebrał około 20 mln dol. Jednak tymi pieniędzmi muszą się podzielić właściciele kin, dystrybutorzy. Na tym przykładzie widać, że w obecnej sytuacji producentom filmowym bardziej opłaca się sprzedać swój produkt na rynek VOD niż do dystrybucji kinowej.

"The Ice Road" opowiada historię brawurowej misji ratunkowej w kopalni diamentów na dalekiej północy Kanady.