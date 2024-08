Netflix ratuje skasowany serial. Fani mogą odetchnąć z ulgą

Wrestling na Netfliksie

Gigant vod od stycznia 2025 roku będzie pokazywać cykl Raw, należący do World Wrestling Entertainment, za prawa do transmisji na żywo zapłacił 5 mld dol! Być może dlatego Netflix wskrzesza teraz "Heels", by rozbudzić w swoich użytkownikach pasję oglądania gal wrestlingu. Przypominamy, że na platformie dostępny jest już serial "GLOW" o wrestlerkach w latach 70. i dokument "Świat wrestlingu".