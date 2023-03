Netflix zdradza plany scenariuszowe podczas 11. edycji festiwalu Script Fiesta

Reprezentanci Netfliksa zapewniają, że produkcje powstają głównie w trosce o widza, a nie po to, żeby zadowolić twórców czy Netflix jako organizację. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. To samo tyczy się produkcji filmowych i telewizyjnych. Kilka pierwszych minut każdej produkcji jest najistotniejsze, bo to one decydują o tym, czy widz zostanie na dłużej. Zdarzały się również sytuacje kiedy za namową pracowników Netfliksa gotowy pomysł serialu bądź filmu przybierał inną wersję np. scenariusz filmowy został przerobiony na serial, a serial na film.