Nie był zbyt dyskretny. "Tak to już jest pomiędzy dwudziestolatkami"

Pretekstem do zaproszenia Roba Lowe do programu "SiriusXM. Porozmawiajmy poza kamerą" była okrągła rocznica rozpoczęcia zdjęć do filmu "Ognie św. Elma" oraz pogłoski o realizacji sequela. Opowieść o grupie przyjaciół z college'u, którzy wkraczają w dorosłe życie stała się w Stanach głosem młodego pokolenia. Dramat Joela Schumachera odniósł bardzo duży sukces w amerykańskich kinach. Stał się też przepustką do hollywoodzkiej kariery dla występującym w nim młodych aktorów.