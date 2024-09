"Jest nieustraszona". W wieku 61 lat stanęła przed kamerą całkiem naga

Kobieta sięga więc po Substancję. Tajemniczy specyfik, który umożliwia sklonowanie ciała i podzielenie się z nim własną świadomością. W ten sposób powstaje młodsze, jędrniejsze alter ego bohaterki – Sue (w tej roli Margaret Qualley). Trzeba tylko pamiętać o jednym, by dzielić czas między starą i nową wersję siebie. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Od tej zasady nie może byś ustępstw. Z czasem jednak Sue zaczyna coraz bardziej zaburzać równowagę, co doprowadzi do potwornych konsekwencji.