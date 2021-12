"Nie patrz w górę" z Leonardo DiCaprio. Netflix rozbije bank tym filmem?

Efekt jest taki, że naukowiec ląduje na tylnym siedzeniu rządowej limuzynie z workiem na głowie za ujawnienie tajemnicy bezpieczeństwa narodowego. A co na to ludzie? No nic, dzień jak co dzień. Wracają do postowania, scrollowania, lajkowania głupot. Witamy w epoce bezczynności, ignorancji i tumiwisizmu.