Grudniowe nowości Netfliksa. DiCaprio zmierzy się z "Wiedźminem"

W grudniu premierę mieć będzie także drugi sezon "Emily w Paryżu" (22 grudnia). To też jeden z największych hitów Netfliksa w historii, najpopularniejszy pośród komediowych seriali. Produkcja z Lilly Collins opowiada historię dwudziestokilkuletniej ambitnej menedżerki marketingu z Chicago, która dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. We Francji zaczyna nowe życie wypełnione pracą, nowymi znajomościami i oczywiście romansami. Emily do paryskiego biura wnosi amerykański optymizm, świeże spojrzenie i nowatorskie pomysły. Serial nie tylko cieszył się dużą popularnością, ale także zbierał bardzo dobre recenzje.