Nie poznacie Tomka Karolaka w nowym wydaniu! Zobacz NIEWIARYGODNĄ METAMORFOZĘ gwiazdy "PORAD NA ZDRADY 2"!

Obsada: Tomasz Karolak (seria "Planeta Singli", seria "Listy do M.", "7 uczuć"), Antoni Królikowski ("Pętla", "Bad Boy", "Banksterzy"), Karolina Chapko ("Yuma", "Ultraviolet" – serial), Rafał Zawierucha ("Listy do M. 4", "Pewnego razu… w Hollywood"), Julia Kamińska ("Narzeczony na niby", "BrzydUla" – serial), Barbara Kurdej-Szatan ("Swingersi", "7 rzeczy, który nie wiecie o facetach"), Piotr Gąsowski ("Futro z misia", "7 uczuć"), Renata Dancewicz ("Bejbi blues", "33 sceny z życia"), Michał Meyer ("Planeta Singli. Osiem historii", "Zakochani po uszy" – serial), Anna Samusionek ("Och, Karol 2"), Katarzyna Kwiatkowska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), Kamil Szeptycki ("Czarna owca", "Listy do M. 3"), Ksawery Szlenkier ("Bo we mnie jest seks", "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie")