Nie tylko "Yellowstone". Twórcy serii o rodzinie Duttonów mają dobre informacje

Duttonowie rządzą na SkyShowtime

"The Madison", z udziałem trzykrotnie nominowanej do Oscara i nominowanej do nagrody Emmy, laureatki Złotego Globu, Michelle Pfeiffer, będzie kolejnym serialem osadzonym w uniwersum Yellowstone. Akcja produkcji ma się rozgrywać po wydarzeniach z "Yellowstone", bliżej współczesności. Serial będzie opowiadać o losach nowojorskiej rodziny, która osiedla się w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie.