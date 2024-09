Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok. Mąż gwiazdy też wyglądał świetnie

Rachel Weisz i Daniel Craig to najbardziej zjawiskowa para w show-biznesie. Choć znają się od lat 90., to dopiero w 2010 r. zaczęli randkować. Oboje byli już po nieudanych związkach. Craig miał za sobą rozwód z aktorką Fioną Loudon, z którą ma córkę Ellę, zaś Weisz ze związku z reżyserem Darrenem Aronofskym, nastoletniego syna. Craig i Weisz pobrali się podczas prywatnej ceremonii w 2011 r. Towarzyszyło im tylko czterech gości. Siedem lat później na świat przyszło ich wspólne dziecko. Dziś są jedną z najbardziej wpływowych par w świecie filmu, w którym przecież nie brakuje głośnych rozstań.

"Queer", w reżyserii Luki Guadagnino, to film oparty na po części biograficznej noweli Williama Burroughsa. Craig gra Williama Lee, amerykańskiego emigranta i weterana wojennego, który wdaje się w romans z młodszym mężczyzną, Eugene Allertonem, granym przez Drew Starkey'a. Film zyskał uwagę ze względu na swoje śmiałe sceny miłosne, które, jak donosi Daily Mail, mogą szokować swoją otwartością. Daniel Craig, podczas festiwalu, podkreślił, że dążyli do tego, by sceny te były jak najbardziej wzruszające i naturalne.

Alberto Barbera, dyrektor Festiwalu Filmowego w Wenecji, wyraził przekonanie, że Craig dostarczył "rolę życia" w filmie "Queer" i przyznał, że jeśli aktor nie zostanie nominowany do nagród Akademii w przyszłym roku, co byłoby pierwszą nominacją Craiga do Oscara, będzie to według niego wielka niesprawiedliwość.