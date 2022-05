Naga Gąsiewska na Netfliksie. Jej partner ze wstydu odwrócił głowę

"Krime Story. Love Story" oparty został na inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia. Mogą zarobić naprawdę duże pieniądze. To ma być ich "skok życia". Ten ostatni, który ustawi ich na zawsze. Sprawy się jednak skomplikują, bo na drodze głównego bohatera pojawia się dziewczyna. Krime będzie musiał zdecydować, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.