Nie żyje autor "Forresta Gumpa". Winston Groom miał 77 lat

"Forrest Gump" to film, który widzieli niemal wszyscy. Nie każdy jednak wie, że produkcja była adaptacja książki Winstona Grooma o tym samym tytule. Jej autor, Winston Groom, urodził się 23 marca 1943 roku w Waszyngtonie. Pisarz był uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu. Był również nominowany do Nagrody Pulitzera za książkę "Conversations with the Enemy".